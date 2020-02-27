Усольчанин перевел аферистам почти 100 тысяч в надежде заработать на рынке ценных бумаг

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:16:16+03:00

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Мошенники продолжают изобретать все новые и новые способы обмана доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз они решили ударить по людям, выбирающим место работы. На одном из сайтов с вакансиями они нашли объявление жителя Усолья-Сибирского, который искал подработку.

- Аферисты позвонили ему и предложили подзаработать на рынке ценных бумаг, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Они пообещали усольчанину стабильный ежемесячный доход в размере 5 тысяч рублей, и тот согласился.

Злоумышленники объяснили своей жертве схему работы: время от времени нужно было перечислять различные суммы на указанные мошенниками банковские счета. Мужчину убедили, что все деньги, которые он отправляет незнакомым людям, вернутся ему в будущем. Однако этого так и не произошло, и усольчанин лишился 94 тысяч рублей. Он понял, что на самом деле его обманули аферисты и обратился в полицию. В отношении мошенников уже завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU