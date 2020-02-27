2020-02-27T11:54:18+03:00
Спорт

Иркутян, купивших билеты на чемпионат мира по бенди в Иркутске, предлагают освободить от работы в день матча

Такое предложение прозвучало на оргкомитете по подготовке к турниру
Анна ПОПОВА
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Иркутян, купивших билеты на чемпионат мира по бенди в Иркутске, предлагают освободить от работы в день матчаИркутян, купивших билеты на чемпионат мира по бенди в Иркутске, предлагают освободить от работы в день матчаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Если вы собираетесь купить билеты на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, то у нас для вас отличная новость! На организационном комитете по проведению турнира работодателям предложили давать выходной сотрудникам, которые собираются пойти на матчи мирового форума в группе А.

- Они должны будут предъявить своему начальнику купленный билет, и в таком случае им дадут отгул конкретно в день матча, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Конечно, это только рекомендации от правительства региона, и не факт, что их будут соблюдать абсолютно все работодатели. Но, если вам повезет и ваше начальство будет давать выходной тем, кто собрался посетить чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, то советуем воспользоваться предложением.

Международный турнир по хоккею с мячом в группе А пройдет с 29 марта по 5 апреля в ледовом дворце "Байкал". Билеты на игры поступят в продажу с 10 марта. Приобрести их можно будет не только на арене, но и в кассах стадиона "Труд". Также у болельщиков будет возможность купить электронные билеты на официальном сайте чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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