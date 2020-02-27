2020-02-27T12:32:29+03:00
Происшествия

Автомобиль с водителем и пассажирами провалился под лед на Байкале

Люди сумели выбраться из тонущей машины самостоятельно
Анна ПОПОВА
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Автомобиль с водителем и пассажирами провалился под лед на БайкалеАвтомобиль с водителем и пассажирами провалился под лед на БайкалеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Накануне утром на пульт диспетчера Байкальского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в районе Малого моря автомобиль марки "Лексус" провалился под лед. ЧП произошло в районе мыса Улирба, где из-за теплых подводных течений толщина корки не превышает 10 сантиметров. Спасатели регулярно ограждают этот участок вешками и размещают там предупредительные знаки. Но не все водители соблюдают запреты инспекторов МЧС.

- Водитель выехал на тонкий лед, проигнорировав все предупреждения, и уже в 15 метрах от берега машина вместе с ним и тремя пассажирами пошла ко дну, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Глубина озера там составляет примерно 1,5 метра.

Благо все, кто был в салоне автомобиля, смогли благополучно выбраться из затонувшего транспортного средства, и обратились за помощью к работникам ближайшей базы отдыха. Прибывшие на место спасатели выписали водителю "Лексуса" штраф за проезд по льду вне оборудованной переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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