27 Февр. 2020 2020-02-27T12:32:29+03:00

Автомобиль с водителем и пассажирами провалился под лед на Байкале Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Накануне утром на пульт диспетчера Байкальского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в районе Малого моря автомобиль марки "Лексус" провалился под лед. ЧП произошло в районе мыса Улирба, где из-за теплых подводных течений толщина корки не превышает 10 сантиметров. Спасатели регулярно ограждают этот участок вешками и размещают там предупредительные знаки. Но не все водители соблюдают запреты инспекторов МЧС.

- Водитель выехал на тонкий лед, проигнорировав все предупреждения, и уже в 15 метрах от берега машина вместе с ним и тремя пассажирами пошла ко дну, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Глубина озера там составляет примерно 1,5 метра.

Благо все, кто был в салоне автомобиля, смогли благополучно выбраться из затонувшего транспортного средства, и обратились за помощью к работникам ближайшей базы отдыха. Прибывшие на место спасатели выписали водителю "Лексуса" штраф за проезд по льду вне оборудованной переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU