2020-02-27T13:08:59+03:00
Спорт

Сборная Венгрии сыграет с иркутским "Рекордом" перед чемпионатом мира по хоккею с мячом

Товарищеский матч состоится 28 февраля на стадионе "Труд"
Анна ПОПОВА
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Сборная Венгрии сыграет с иркутским "Рекордом" перед чемпионатом мира по хоккею с мячомСборная Венгрии сыграет с иркутским "Рекордом" перед чемпионатом мира по хоккею с мячомФото: Анна ПОПОВА
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Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске в группе В стартует уже в это воскресенье. Некоторые команды уже прибыли в наш город и готовятся к предстоящим матчам. В рамках тренировочного процесса сборная Венгрии по бенди даже проведет в Иркутске товарищеский матч. Их соперником станет женская команда по хоккею с мячом "Рекорд".

- Игра состоится на центральном стадионе "Труд" 28 февраля, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России. - Начало встречи в 12:00.

Напомним, первые матчи в рамках чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске состоятся 1 марта. Самая ранняя встреча состоится в 8:30 на стадионе "Зенит" - там сыграют сборные Украины и Чехии. Вечером, в 17:00 на "Труде" встретятся команды из Японии и Сомали. А в 19:00 там же сойдутся дружины Словакии и Монголии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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