2020-02-28T06:58:46+03:00
Происшествия

Работник фермы из Бурятии убил коллегу и спрятал тело в опилках

Убийство произошло после пьяных посиделок
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Работник фермы из Бурятии убил коллегу и спрятал тело в опилкахРаботник фермы из Бурятии убил коллегу и спрятал тело в опилкахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трагедией закончилось застолье, устроенное двумя работниками животноводческой стоянки в селе Шанага Бичурского района Бурятии. Изрядно опьянев, мужчины поругались. Ссора перешла в потасовку, во время которой один из сотрудников схватил деревянный брусок и стал им бить по голове собутыльника. После нескольких ударов, тот упал на пол и скончался. Его коллега, как ни в чем не бывало, лег спать.

На утро он вынес тело погибшего мужчины на улицу, закопал в куче опилок и замыл следы крови в доме. Еще через день приехал хозяин фермы, которому сотрудник заявил, что напарник ушел со стоянки и не вернулся. Владельцу показались странными путаные объяснения работника. Он вызвал на ферму участкового и вместе с ним начал осматривать стоянку. Вскоре они увидели руку, торчавшую из кучи опилок, и вызвали на место следственно-оперативную группу.

- В отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Дожидаться суда он будет под стражей. Сейчас собираются все доказательства его вины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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