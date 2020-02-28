Житель села Оса убил бывшую жену за то, что она отказалась возвращаться к нему

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:40:52+03:00

Потом злоумышленник еще и застрелил ее отца, потому что тот поддерживал ее в решении уйти от мужа

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Ссора бывших супругов неожиданно закончилась убийством. Трагедия произошла в поселке Оса. Местный житель пришел в гости к своей бывшей жене, с которой они только-только заканчивали бракоразводный процесс. Мужчина вдруг передумал расставаться со своей благоверной и предложил ей вернуться к нему, чтобы начать все с начала. Но экс-супруга ответила на это отказом, после чего села в машину и решила уехать.

- Злоумышленника не устроило такое развитие событий, он разозлился и побежал за машиной, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Затем он достал из кармана пистолет и выстрелил в бывшую жену.

На этом бывший муж не остановился. В порыве ненависти он вспомнил, что отец супруги всегда был против их брака и постоянно уговаривал ее развестись. Не долго думая, злоумышленник направился домой к тестю и выстрелил в него несколько раз. Обе жертвы погибли на месте от полученных ранений. Сам же житель села Оса находится под стражей. Скоро ему предстоит предстать перед судом за убийство двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU