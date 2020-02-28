2020-02-28T09:47:44+03:00
Общество

Приговор нужно ужесточить: детский омбудсмен требует изменить наказание для водителя, сбившего мальчика из Бурятии

Сейчас малыш проходит лечение в Москве, впереди его ждет долгое восстановление за границей
Виктория ГЕРКО
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Приговор нужно ужесточить: детский омбудсмен требует изменить наказание для водителя, сбившего мальчика из Бурятии.Приговор нужно ужесточить: детский омбудсмен требует изменить наказание для водителя, сбившего мальчика из Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Страшная авария произошла в поселке Новый Уоян, что в Бурятии. В ДТП пострадал маленький мальчик, которого сбил водитель-лихач. Малыш получил множественные переломы черепа, поврежден позвоночник и таз. Несмотря на усилия врачей, его состояние ухудшается с каждым днем. Сейчас ребенок проходит лечение в Москве.

- Мальчик перенес несколько сложнейших операций. Впереди долгое и дорогостоящее лечение за границей, - сообщают в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Бурятии. – Врачи делают все возможное, чтобы помочь малышу. Но он, скорее всего, не вернется к прежнему образу жизни.

За свое преступление лихач получил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3 месяца. Детский омбудсмен Татьяна Вежевич не согласна с приговором. Она считает его слишком мягким. По ее мнению, нужно назанчить виновнику реальный срок. Однако, апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Сейчас адвокат семьи и омбудсмен намерены обращаться в кассационную инстанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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