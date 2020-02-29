29 Февр. 2020 2020-02-29T07:18:33+03:00

В Ангарске неизвестный напал на школьника и отобрал у него дорогой телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот же день мужчина украл еще один гаджет

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В Ангарске неизвестный прямо на улице средь бела дня напал на 9-летнего школьника и насильно отобрал у него мобильный телефон за 23 тысячи рублей. Придя домой, мальчик рассказал о случившемся родителям. Отец ребенка тут же принялся искать украденный гаджет и обнаружил его в одном из городских ломбардов. Мужчина обратился в полицию.

"Оперативники быстро установили личность и местонахождение вероятного грабителя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Им оказался ранее судимый, месяц назад освободившийся из мест лишения свободы ангарчанин".

Когда грабителя задержали и обыскали, у него нашли еще один телефон. Выяснилось, что его он тоже украл, в парке на другом конце города нефтехимиков. Жертвой налетчика на этот раз стала 20-летняя девушка. Полицейские предполагают, что оба телефона грабитель украл в один день с разницей в три часа.

Подозреваемого поместили в изолятор временного задержания. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Налетчику грозит до семи лет лишения свободы.

"Кроме того, проводится проверка на возможную его причастность к другим аналогичным преступлениям", - поясняют в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU