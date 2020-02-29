В Тайшете за сход шести вагонов осудили бывшего сотрудника железнодорожной станции
Бывшего составителя поездов на станции Тайшет признали виновным в сходе шести вагонов товарного поезда и причинении крупного ущерба грузоотправителям, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
Ночью 6 июля 2019 года при проведении маневровых работ на подъездных путях, формируя грузовой железнодорожный состав, сотрудник не закрепил вагоны тормозными башмаками. Вагоны сами поехали по путям и скоро опрокинулись. Всего из-за невнимательности составителя поездов с рельсов сошло шесть вагонов с разного рода грузом.
"Ущерб, причиненный нескольким коммерческим организациям, составил свыше 64 миллионов рублей, - поясняют в ведомстве. – Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"".
Суд приговорил бывшего сотрудника станции Тайшет к ограничению свободы на один год.
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ИСТОЧНИК KP.RU