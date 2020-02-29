С 1 марта на Ангаре откроется навигация

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:04:00+03:00

К этому времени все суда, вышедшие на воду, должны пройти техосмотр

Изменить размер текста: A A

На реке Ангара 1 марта открывается навигация. В преддверии этого события инспекторы ГИМС подготовили для владельцев лодок и катеров специальную памятку. На сайте ГУ МЧС России по Иркутской области они напоминают о требованиях, предъявляемых к судоводителям.

В частности, отмечается, что владельцам маломерных судов разрешено выходить на воду не ранее окончания ледохода. При этом судно должно быть исправно, оснащено навигационными приборами и средствами связи и пройти техническое освидетельствование. Необходимо в обязательном порядке оснащать маломерные суда спасательными жилетами, кругами и другими средствами спасения. Запрещено выходить на воду в состоянии опьянения.

Навигация на Ангаре – самый ранний сезон для выхода маломерных судов на водоемы. Эксплуатация маломерных судов на всех других реках Иркутской области, кроме Ангары, разрешена с 1 мая. На Байкале навигация начнется не раньше 15 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU