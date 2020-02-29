2020-02-29T13:04:00+03:00
Общество

С 1 марта на Ангаре откроется навигация

К этому времени все суда, вышедшие на воду, должны пройти техосмотр
Мария ОСИПОВА
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С 1 марта на Ангаре откроется навигация.С 1 марта на Ангаре откроется навигация.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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На реке Ангара 1 марта открывается навигация. В преддверии этого события инспекторы ГИМС подготовили для владельцев лодок и катеров специальную памятку. На сайте ГУ МЧС России по Иркутской области они напоминают о требованиях, предъявляемых к судоводителям.

В частности, отмечается, что владельцам маломерных судов разрешено выходить на воду не ранее окончания ледохода. При этом судно должно быть исправно, оснащено навигационными приборами и средствами связи и пройти техническое освидетельствование. Необходимо в обязательном порядке оснащать маломерные суда спасательными жилетами, кругами и другими средствами спасения. Запрещено выходить на воду в состоянии опьянения.

Навигация на Ангаре – самый ранний сезон для выхода маломерных судов на водоемы. Эксплуатация маломерных судов на всех других реках Иркутской области, кроме Ангары, разрешена с 1 мая. На Байкале навигация начнется не раньше 15 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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