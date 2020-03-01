1 Март 2020 2020-03-01T18:27:19+03:00

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: Монголия обыграла Словакию со счетом 4:0 Фото: Анна ПОПОВА

Эта победа оказалась второй для сборной Монголии в первый день Чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске

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Самым поздним матчем первого дня чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске оказалась встреча между Словакией и Монголией. 1 марта эти команды уже успели провести по одной игре. Словаки обыграли дружину из Латвии со счетом 4:0, а монголы легко разделались с Сомали - 10:0.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: Монголия обыграла Словакию со счетом 4:0Фото: Анна ПОПОВА

"Мы готовились к тому, что в первый день у нас будет две игры, - рассказывает главный тренер сборной Монголии Жаргал Банзрагч. - Знали, что вечером нам предстоит провести очень трудную встречу со Словакией. Поэтому в первой игре наши хоккеисты старались не тратить слишком много энергии. Играть в таком режиме нам не страшно".

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: Монголия обыграла Словакию со счетом 4:0Фото: Анна ПОПОВА

Матч Словакия - Монголия выдался достаточно напряженным, обе команды показывали равную игру. Но все-таки счет на 9 минуте открыли монголы: капитан команды Тамир Ганболд реализовал пенальти. Затем в игре началось голевое затишье, которое разбавляло большое количество опасных моментов у ворот обеих дружин.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: Монголия обыграла Словакию со счетом 4:0Фото: Анна ПОПОВА

Второй гол в этом матче вновь оказался на счету Монголии. После удаления двух словацких игроков, Шинэбаяр Цогтоо легко обошел защитников соперника и удвоил преимущество своей команды. После этого монголы вошли во вкус и начали чаще атаковать ворота словаков. Результатом стали еще два забитых мяча, автором которых стал Мунгунхуяг Даваадорж. Итоговый счет - 4:0 в пользу сборной Монголии.

ИСТОЧНИК KP.RU