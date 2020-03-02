Опасного преступника из Кировской области, скрывающегося от полиции, ищут в Приангарье

2 Март 2020 2020-03-02T11:52:33+03:00

Преступника из Кирова, скрывающегося от полиции, ищут в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По версии уголовного розыска, мужчина может находиться в любом регионе страны

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В Иркутской области полицейские разыскивают 36-летнего Шахгусейнова Шакура Яшар Оглы, уроженца одной из стран «ближнего зарубежья». Подозреваемый уже отбывал наказания в местах лишения свободы. Сейчас он скрывается от полиции. По версии уголовного розыска, вероятный преступник может находиться в любом регионе Российской Федерации, в том числе и в Иркутской области.

Сообщаем особые приметы разыскиваемого. Рост 180 сантиметров, телосложение среднее. Темные и короткие волосы. На левом плече татуировка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Шахгусейнова Шакура Яшар Оглы, просим обратиться в полицию УМВД России по Кировской области, позвонив по телефону.

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ИСТОЧНИК KP.RU