2020-03-04T07:51:53+03:00
Происшествия

Удирал на тракторе: фермеры пытались задержать разбойника в Иркутской области

Оказалось, что задержанного подозревают еще в одном разбое
Мария КНЯЗЕВА
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Удирал на тракторе: фермеры пытались задержать разбойника в Иркутской областиУдирал на тракторе: фермеры пытались задержать разбойника в Иркутской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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История в стиле вестерн произошла в сибирской глубинке. В деревне Пуляева Тайшетского района на одну из ферм ворвался вооруженный ножом преступник. Он связал рабочего, похитил трактор и пустился наутек.

Но работник оказался не промах. Сумел распутать путы, позвонил директору фермы и вместе они пустились в погоню. По пути, конечно, позвонив, в полицию. Задержать подозреваемого удалось полицейским.

«Трактор нашли в лесу», - сообщают сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области. – «Вскоре задержали и самого угонщика».

Сотрудники фермы опознали мужчину – им оказался накануне устроившегося к ним на подработку 50-летнего рабочий. Как выяснилось, это не единственное преступление, за которое теперь ответит мужчина. Месяц назад его посещение урочища «Инзаген» Нижнеудинского района также закончилось разбоем.

«Он пришел в зимовье к охотнику и в ходе конфликта, возникшего на фоне распития спиртных напитков, завладел его ружьем», - рассказывают полицейские. – «Под угрозой применения оружия похитил у пожилого мужчины мобильный телефон, одежду и ключи от машины».

Иномарку задержанный также бросил в лесу, а до Тайшетского района шел пешком. Возбуждено два уголовных дела по статье «Разбой». По каждому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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