Ангарчанин отсудил у ветеринара моральный ущерб за смерть кота

4 Март 2020 2020-03-04T11:52:22+03:00

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В одной из ветеринарских клиник попытался вылечить своего кота житель Ангарска. Однако, после проведенных процедур, и приема препаратов, состояние домашнего питомца резко ухудшилось, и через несколько месяцев он умер. Хозяин питомца обратился в клинику и потребовал вернуть ему сумму, оплаченную за лечение, но получил на это отказ.

После этого мужчина обратился в мировой суд с требованием получить компенсацию морального вреда, но на его иск ответили отказом. На этом ангарчанин не успокоился. Не согласившись с решением суда 1 инстанции, он подал апелляционную жалобу в Ангарский городской суд. И это дало результат. Изучив материалы дела, суд нашел нарушения. Оказывается, ветклиника оказывала услуги без заключенного договора, не сообщив мужчине о проводимом лечении и возможных последствиях.

"Права истца как потребителя были нарушены, решение мирового судьи отменено, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - С ветеринара в пользу хозяина кота взысканы убытки, компенсация морального вреда, штраф в 6 500 рублей".

ИСТОЧНИК KP.RU