Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми проведет 8 марта на Байкале
Известная телеведущая и бывшая жена одного из лучших футболистов в истории сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская приедет на Байкал. Об этом Юлия сообщила на съемках детской передачи "Прогнозик погодки", на канале "Супер". На программу она пришла вместе с младшим сыном Арсением.
«8 марта мы едем на Байкал», - заявила Юлия Барановская. «Это самое удачное время на Байкале, там поднимаются ветра, сдувает снег со льда и можно рассмотреть всю эту красоту».
Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин, который во время своей карьеры выступал за такие известные клубы, как питерский «Зенит» и лондонский «Арсенал», прожили вместе 9 лет, и расстались в 2013 году. Сейчас Юлия воспитывает трех детей от футболиста – 14-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.
ИСТОЧНИК KP.RU