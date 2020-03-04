Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми проведет 8 марта на Байкале

4 Март 2020 2020-03-04T12:17:26+03:00

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Известная телеведущая и бывшая жена одного из лучших футболистов в истории сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская приедет на Байкал. Об этом Юлия сообщила на съемках детской передачи "Прогнозик погодки", на канале "Супер". На программу она пришла вместе с младшим сыном Арсением.

«8 марта мы едем на Байкал», - заявила Юлия Барановская. «Это самое удачное время на Байкале, там поднимаются ветра, сдувает снег со льда и можно рассмотреть всю эту красоту».

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин, который во время своей карьеры выступал за такие известные клубы, как питерский «Зенит» и лондонский «Арсенал», прожили вместе 9 лет, и расстались в 2013 году. Сейчас Юлия воспитывает трех детей от футболиста – 14-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.

ИСТОЧНИК KP.RU