2020-03-04T12:17:26+03:00
Общество

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми проведет 8 марта на Байкале

Телеведущая Юлия Барановская приедет на Байкал
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми проведет 8 марта на БайкалеБывшая жена футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми проведет 8 марта на БайкалеФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Известная телеведущая и бывшая жена одного из лучших футболистов в истории сборной России Андрея Аршавина Юлия Барановская приедет на Байкал. Об этом Юлия сообщила на съемках детской передачи "Прогнозик погодки", на канале "Супер". На программу она пришла вместе с младшим сыном Арсением.

«8 марта мы едем на Байкал», - заявила Юлия Барановская. «Это самое удачное время на Байкале, там поднимаются ветра, сдувает снег со льда и можно рассмотреть всю эту красоту».

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин, который во время своей карьеры выступал за такие известные клубы, как питерский «Зенит» и лондонский «Арсенал», прожили вместе 9 лет, и расстались в 2013 году. Сейчас Юлия воспитывает трех детей от футболиста – 14-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина вместе с детьми проведет 8 марта на Байкале
Ангарчанин отсудил у ветеринара моральный ущерб за смерть кота
Сибиряка, ограбившего офис микрозаймов, задержали на месте преступления
Преступников, ограбивших за одну ночь троих, задержали полицейские
Украина в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
Удирал на тракторе: фермеры пытались задержать разбойника в Иркутской области
Из-за шума в Иркутске закрыли алкогольный магазин
В Бурятии будут судить жителя Москвы, «заминировавшего» самолет
Сборная Монголии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
Венгрия обыграла Японию и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020
ТПП Восточной Сибири провела онлайн-обучение для экспертов из 30 регионов России
Лечиться от туберкулеза заставили иркутянина
Forbes включил КБЖД в список самых красивых железнодорожных маршрутов планеты
Вместо видеокамеры – резаная бумага: мошенники обманули сразу четверых ангарчан
Сирены экстренного оповещения проверят 6 марта в Иркутске
В ДТП с перевернувшимся автомобилем на Байкальском тракте пострадало 4 человека
Пьяный 17-летний подросток из Иркутской области угнал машину у родителей и разбил ее вдребезги