Записная книжка помогла раскрыть убийство 75-летней пенсионерки из Бурятии
Мужчина из Улан-Удэ решил ограбить дом пенсионеров. В момент преступления домой вернулась хозяйка. Как оказалось, она была знакома с похитителем, ведь не раз обращалась к нему за помощью.
«Мужчина помогал семейной паре: он колол для них дрова. Во время работы в доме помощник приметил у хозяина инструменты. Вечером он проходил мимо ограды и решил украсть их», сообщает СУ СК по Бурятии. «Во время преступления домой вернулась хозяйка дома».
Грабитель побоялся, что пенсионерка сдаст его полиции. Поэтому он напал на женщину и несколько раз ударил ее поленом по голове. От полученных травм она умерла в больнице.
«Отыскать убийцу помогла записная книжка, где женщина хранила номер телефона и имя убийцы. Опознала его соседка, которая видела, как преступник выходил из дома с награбленным», пояснили в ведомстве. «При обыске в его доме нашли похищенные вещи и драгоценности. Кроме того, полицейские обнаружили одежду со следами крови».
Сейчас преступнику предъявлено обвинение по статье «Убийство», за которое законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU