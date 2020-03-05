Эффективность тепличного хозяйства «Искра» под вопросом: долг предприятия составляет 66 млн рублей

5 Март 2020 2020-03-05T13:55:48+03:00

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Огромная кредиторская задолженность в 66 млн рублей, а качество продукции вызывает большие сомнения. Таковы реалии сегодня в сельхозпредприятии «Искра», на котором выращивают овощи. Вопрос расходования бюджетных средств «Искры, 100% акций которой находятся в собственности региона, рассмотрит Заксобрание.

Сергей Сокол, вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров и председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов побывали в «Искре». Увидели, что часть овощей в земле и плесени, с гнилью.

- То, что мы здесь видим сегодня, наглядно демонстрирует отсутствие порядка, - говорит Сергей Сокол. - А ведь у «Искры» были хорошие традиции, но создается впечатление, что они полностью утрачены.

Напомним, осенью 2018 года было решено направить 50 млн рублей на увеличение уставного капитала «Искры». На сессии Заксобрания этот вопрос вызвал у парламентариев много сомнений, но после долгих прений поправку приняли. Средства запрашивались на поливные системы, а также строительство новых складов. Однако в этот раз на прилегающей к складу территории депутаты увидели… сгнившие свеклу и морковь.

Роман Габов и Кузьма Алдаров отметили, что от предприятия депутаты ждали принципиально иных результатов. Так, не раз поднимался вопрос о необходимости выращивания овощей закрытого грунта, потребность региона в которых местными предприятиями обеспечена всего на 11%. Однако тепличное хозяйство по-прежнему в упадке, а качество хранения овощей открытого грунта вызывает вопросы.

- Оставлять ситуацию такой, какая она есть сейчас, нельзя – иначе деньги, вложенные в «Искру» никогда в региональный бюджет, не вернутся, – заключил Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU