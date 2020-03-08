2020-03-08T11:48:20+03:00
Общество

Блогер из Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта, искупавшись в фонтане в торговом центре

В воду мужчина прыгнул прямо в одежде
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Блогер из Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта, искупавшись в фонтане в торговом центре. Фото: Khasan ValentinБлогер из Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта, искупавшись в фонтане в торговом центре. Фото: Khasan Valentin
Изменить размер текста:

Вылавливать одного посетителя прямо из фонтана пришлось охраннику торгового центра в Улан-Удэ. В воду на глазах у всех нырнул мужчина, который перед купанием даже не стал снимать одежду, обувь и бейсболку.

Вокруг фонтана сразу собрались посетители, которые начали снимать горе-пловца на камеры телефонов. Первым кто помог выбраться из воды мужчине оказался охранник торгового комплекса, который проводил нарушителя порядка в отдел охраны. Вскоре появилось и видео прыжка в фонтан. Оказалось, все это придумал уланудэнский блогер Валентин, который уже выложил ролик на своей странице в соцсети. Так, он решил поздравить дам с наступающим 8 марта.

- «Живите в своё удовольствие», - сказал Валентин, озвучивая свое видео.

Кстати, несколько дней назад, этот же блогер облился водой из ведра прямо в центре Улан-Удэ, на площади Советов

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блогер из Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта, искупавшись в фонтане в торговом центре
Испанский путешественник Хосе Пахарес на велосипеде добрался из Магадана на Байкал
Проезд по улице Карла Либкнехта ограничат на три дня в Иркутске
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Братчанка приютила потерявшегося ребенка и передала его полиции
Абонементы на матчи чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе А поступят в продажу
Долг по алиментам за тезку из Волгограда заплатил житель Бурятии
УФСИН по Иркутской области возглавил полковник Леонид Сагалаков
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Смертельное ДТП на трассе "Сибирь": в аварии под Куйтуном погибли три человека
Каждая пятая женщина в Иркутской области жалуется, что ей трудно с работой из-за маленьких детей
СК начал проверку драки школьников в Братске
Глыба льда сошла с крыши на женщину в микрорайоне Юбилейный в Иркутске
Проверку сирен экстренного оповещения в Иркутске перенесли на 12 марта
Словакия обыграла Монголию и завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в группе В
Алексей Соболь поздравляет иркутянок с 8 марта
При Торгово-промышленной палате Восточной Сибири создан Комитет по цифровой экономике
ЖКХ - марафон 11 марта на радио «Комсомольская правда»
Сергей Тен поздравляет иркутянок с 8 марта
Проверить такси на легальность смогут жители Иркутской области
Полицейский застрелил собаку, покусавшую двухлетнего мальчика в Иркутской области
В Иркутске 8 марта будут искать пьяных водителей