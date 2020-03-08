8 Март 2020 2020-03-08T11:48:20+03:00

Блогер из Улан-Удэ поздравил женщин с 8 марта, искупавшись в фонтане в торговом центре. Фото: Khasan Valentin

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Вылавливать одного посетителя прямо из фонтана пришлось охраннику торгового центра в Улан-Удэ. В воду на глазах у всех нырнул мужчина, который перед купанием даже не стал снимать одежду, обувь и бейсболку.

Вокруг фонтана сразу собрались посетители, которые начали снимать горе-пловца на камеры телефонов. Первым кто помог выбраться из воды мужчине оказался охранник торгового комплекса, который проводил нарушителя порядка в отдел охраны. Вскоре появилось и видео прыжка в фонтан. Оказалось, все это придумал уланудэнский блогер Валентин, который уже выложил ролик на своей странице в соцсети. Так, он решил поздравить дам с наступающим 8 марта.

- «Живите в своё удовольствие», - сказал Валентин, озвучивая свое видео.

Кстати, несколько дней назад, этот же блогер облился водой из ведра прямо в центре Улан-Удэ, на площади Советов

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