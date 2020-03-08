Сибиряк отсудил почти 150 тысяч рублей за упавшее на автомобиль дерево

8 Март 2020 2020-03-08T15:25:48+03:00

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Автомобиль жителя Усть-Илимска серьезно пострадал в июле 2019 года, когда, на него прямо во дворе жилого дома упало дерево. Мужчина подсчитал ущерб, который составил более 115 тысяч рублей, и потребовал с управляющей компании, которая, по его мнению плохо содержала общедомовую территорию, 132 тысячи морального ущерба и оплату экспертизы в 19 тысяч.

Представитель управляющей организации отказался выплачивать компенсацию, объяснив это тем, что обследование прилегающего к дому земельного участка с деревьями проводится два раза в год. Также в компании рассказали, что якобы на больные деревья подавались заявки на спил в администрацию города, и после получения разрешения они были спилены. А упавшее от ветра дерево было здоровое. В компании также предположили, что падение дерева произошло из-за резкого штормового порыва ветра.

Суд посчитал эти доводы необоснованными. Все дело в том, что, по приказу МЧС, источником чрезвычайной ситуации является сильный ветер, скорость которого составляет 25 м/с и более. А по информации метеослужбы 2 июля 2019 года, то есть в день падения дерева, было облачно, наблюдалась гроза, ветер 3 м/с с максимальными порывами до 12 м/с.

- Исковые требования автовладельца суд удовлетворил в полном объеме и взыскал с компании ущерб в 145 437 рублей, - сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU