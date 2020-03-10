10 Март 2020 2020-03-10T14:18:21+03:00

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Иркутские полицейские разыскивают мужчину, который ограбил школьницу. Это произошло днем 3 марта. Девочка шла по улице, а грабитель подбежал к ней, толкнул, выхватил из рук мобильный телефон и скрылся.

"Школьница не смогла запомнить лица похитителя, но его зафиксировала камера наружного наблюдения, которая была установлена на фасаде одного из домов неподалеку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области".

В данный момент сотрудники полиции проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий, чтобы найти грабителя. Если вы узнали человека на видео, или видели его среди прохожих на улице, то обязательно сообщите об этом. Сделать это можно, позвонив в ближайшее отделение полиции. Также оперативники призывают похитителя проявить сознательность и самому сдаться властям, чтобы получить более мягкое наказание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/765584" frameborder="0"></iframe> Полицейские разыскивают грабителя, укравшего телефон у школьницы в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU