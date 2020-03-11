2020-03-11T11:44:50+03:00
Общество

Почти 2 тысячи медицинских масок пытался вывезти иностранец из Бурятии в Монголию

Запрещенный товар, весом больше 5 килограмм, мужчина спрятал от таможенников под чехлами автомобильных кресел
Виктория ГЕРКО
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Почти 2 тысячи медицинских масок пытался вывезти иностранец из Бурятии в Монголию. Фото: пресс-служба Бурятской таможни.Почти 2 тысячи медицинских масок пытался вывезти иностранец из Бурятии в Монголию. Фото: пресс-служба Бурятской таможни.
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Почти 2000 тысячи медицинских масок пытался вывезти из России гражданин Монголии. Мужчина знал, что вывоз этого товара находится под запретом, но решил замаскировать их под сидениями. Как позже признался иностранец, он хотел продать их на родине.

Во время проверки автомобиля внимание экспертов Бурятской таможни привлекло авто гражданина Монголии. На первый взгляд, машина была самой обычной и ничем не отличалась от других. Но бдительные сотрудники решили заглянуть под чехлы автомобильных кресел. Там они обнаружили 1910 медицинских масок весом больше 5 килограмм.

«В Бурятии это первый случай незаконного вывоза медицинских масок за границу после введения запрета», рассказал начальник отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Дмитрий Зырянов. «Ограничение не действует на товары для личного пользования. Но в данном случае было очевидно, что маски предназначались для продажи».

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном нарушении по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров». Медицинские маски изъяты.

СПРАВКА «КП»

Со 2 марта 2020 по 1 июня 2020 года введен запрет на вывоз из России отдельных товаров. На данный момент запрещено вывозить средства антивирусной и антибактериальной защиты: медицинские маски, халаты, перчатки, респираторы, защитные очки и другое. Полный перечень запрещенных товаров можно посмотреть в приложении к постановлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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