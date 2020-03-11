2020-03-11T12:26:38+03:00
Происшествия

Бил стеклянной банкой с компотом и ножом: житель Бурятии жестоко убил владелицу магазина

Преступник расправился с женщиной, чтобы ограбить ее
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бил стеклянной банкой с компотом и ножом: житель Бурятии жестоко убил владелицу магазинаБил стеклянной банкой с компотом и ножом: житель Бурятии жестоко убил владелицу магазинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Бурятии подходит к концу расследование жестокого убийства 73-летней предпринимательницы из поселка Новый Уоян. В июле 2019 года, с ней расправился 21-летний местный житель, который проник в ее магазин, чтобы ограбить. Таким образом, мужчина решил добыть денег, чтобы затем отправить их брату, отбывающему наказание в колонии.

Вечером, 19 июля, он зашел в магазин, дождался, когда женщина повернется к нему спиной, затем схватил с прилавка стеклянную банку с компотом, и с силой нанес ею удар по затылку жертвы. Женщина упала и потеряла сознание. Похитив из сумки хозяйки и из кассы 88 тысяч рублей, преступник, не успокоился и решил добить предпринимательницу. Он начал метать в ее голову стеклянные бутылки, несколько раз ударил ее ножом, а скрываясь с места убийства, поджег магазин. Задержали его по горячим следам.

- В отношении него были возбуждены уголовные дела по таким статьям, как: «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой» и «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Доказательства его вины собраны. «Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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