2020-03-11T15:20:34+03:00
Общество

Заксобрание: организация питания школьников в Иркутской области – в приоритете

Кроме того, на повестке – вопрос по перевозке школьников в муниципалитетах
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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В Законодательное Собрание области внесен проект закона, который регулирует порядок компенсации муниципалитетам расходов на организацию бесплатной перевозки детей, проживающих на территории другого муниципального образования или городского округа, к месту обучения.

Также одной из острых проблем является отсутствие теплых гаражей. Всего в регионе требуется построить 182 объекта. За основу предлагается брать модульное строительство, при этом стоимость одного машино-места по предварительным расчетам составит 2,5 млн. рублей. Кроме того, необходимо постоянно проводить обновление автопарка.

Что касается питания, то сегодня разрабатывается государственная региональная программа. Но же ясно, что потребуется немало средств, чтобы обеспечить горячим питанием учеников. Так, нужно закупить оборудование для пищеблоков, стоимостью 1,1 млн. каждый как минимум для 14 школ. В том числе и холодильники для обеспечения детей в школах бесплатным молоком. Также многие помещения не готовы к установке оборудования.

Кроме того, парламентарии отмечают необходимость корректировки норматива оплаты труда вспомогательного персонала для школ, чтобы обеспечить возможность увеличить численность работников пищеблоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Заксобрание: организация питания школьников в Иркутской области – в приоритете
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