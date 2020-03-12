2020-03-12T13:33:14+03:00
Происшествия

Организаторы и работники двух подпольных казино в Иркутске пойдут под суд

Они занимались нелегальным игорным бизнесом в течение трех лет
Анна ПОПОВА
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Организаторы и работники двух подпольных казино в Иркутске пойдут под судОрганизаторы и работники двух подпольных казино в Иркутске пойдут под судФото: Юрий СОКОЛОВ
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Скоро перед судом предстанут владельцы и работники двух нелегальных казино, которые занимались игорным бизнесом в Иркутске. Всего по делу об основании подпольных залов игровых автоматов проходят 13 человек.

"В течение трех лет два зала с игровыми автоматами работали в Октябрьском районе Иркутска, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале 2019 года полицейские и бойцы СОБР провели обыск в этих казино. Там обнаружили 160 единиц игрового оборудования, документы, флешки и документацию, которые подтверждали нелегальную деятельность владельцев бизнеса".

Чтобы дольше заниматься игорным бизнесом, не вызывая подозрений, организаторы соблюдали конспирацию, а работники заведений обучались различным способам защиты от правоохранительных органов. На сегодняшний день на имущество лидера группы, организовавшей два подпольных казино, наложили арест на сумму 1,5 миллиона рублей. А дело тем временем уже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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