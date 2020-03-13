Майор полиции вместе с мужем спасла инвалида из горящего дома под Иркутском

13 Март 2020 2020-03-13T09:53:58+03:00

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Пожар в частном доме, в селе Максимовщина, под Иркутском, майор полиции Алена Радионова и ее муж Павел заметили, когда возвращались с работы. Очевидцы, которые собрались у забора полыхавшего здания, рассказали супругам, что внутри находится пенсионер-инвалид, который не может передвигаться самостоятельно.

Чтобы не терять драгоценные минуты до приезда пожарных, Павел перелез через забор и проник внутрь дома. В это время Алена координировала действия мужа с улицы, указав ему местонахождение хозяина, который как выяснилось, лежал на кровати, и не мог встать.

За несколько минут Павел и еще трое подоспевших соседа, вынесли инвалида на руках из горящего здания и оказали ему первую помощь. Мужчина не успел надышаться дымом и не пострадал.

- За оперативные и умелые действия ради спасения погибавшего, руководство МУ МВД России «Иркутское» поощрит офицера полиции, и ее мужа, который является военнослужащим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU