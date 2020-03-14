2020-03-14T09:57:31+03:00
Происшествия

Жительница Ангарска сломала крестец, выходя из подъезда

Пострадавшая пожаловалась в управляющую компанию на работу дворника [видео]
Мария ОСИПОВА
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Жительница Ангарска сломала крестец, выходя из подъезда. Фото: скриншот с видеоЖительница Ангарска сломала крестец, выходя из подъезда. Фото: скриншот с видео
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В Иркутскую область пришла долгожданная весна. А вместе с ней появились и люди, пострадавшие на скользких тротуарах и лестницах. Так, в Ангарске женщина, выходя из подъезда, упала и получила перелом. Она поскользнулась на неочищенной ото льда лестнице.

Видео инцидента опубликовали пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Иркутск». На кадрах видно, как по лестнице подъезда одного из домов города нефтехимиков спускается женщина с коляской. Следом выходят девушка и ребенок. Поскользнувшись, соседи по очереди падают на скользкие ступеньки. Очевидцы тут же бросаются на помощь пострадавшим.

Позже выясняется, что после падения девушка сломала крестец. Ее супруг сообщил в паблике, что инцидент произошел на глазах дворника, ответственного за этот участок. Но вместо того, чтобы помочь женщине подняться, он предпочел ретироваться.

«Позор дворнику, который видел, что упали ребёнок и девушка, просто сбежал! – негодует пользователь соцсетей. – Из-за его невыполненной работы супруга получила перелом крестца...»

Пострадавшие уже написали в управляющую компанию претензию на работу дворника. Ответ от коммунальщиков они пока не получили, но добиваться справедливости настроены решительно.

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Ангарчанка получила перелом, выходя из подъезда
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ИСТОЧНИК KP.RU

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