Жительница Ангарска сломала крестец, выходя из подъезда
В Иркутскую область пришла долгожданная весна. А вместе с ней появились и люди, пострадавшие на скользких тротуарах и лестницах. Так, в Ангарске женщина, выходя из подъезда, упала и получила перелом. Она поскользнулась на неочищенной ото льда лестнице.
Видео инцидента опубликовали пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Иркутск». На кадрах видно, как по лестнице подъезда одного из домов города нефтехимиков спускается женщина с коляской. Следом выходят девушка и ребенок. Поскользнувшись, соседи по очереди падают на скользкие ступеньки. Очевидцы тут же бросаются на помощь пострадавшим.
Позже выясняется, что после падения девушка сломала крестец. Ее супруг сообщил в паблике, что инцидент произошел на глазах дворника, ответственного за этот участок. Но вместо того, чтобы помочь женщине подняться, он предпочел ретироваться.
«Позор дворнику, который видел, что упали ребёнок и девушка, просто сбежал! – негодует пользователь соцсетей. – Из-за его невыполненной работы супруга получила перелом крестца...»
Пострадавшие уже написали в управляющую компанию претензию на работу дворника. Ответ от коммунальщиков они пока не получили, но добиваться справедливости настроены решительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU