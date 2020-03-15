2020-03-15T05:01:26+03:00
Общество

День рождения Валентина Распутина 15 марта 2020: вход в музей писателя свободный

В Иркутске сегодня пройдет событие «Живём и помним»
Мария КНЯЗЕВА
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День рождения Валентина Распутина 15 марта 2020: вход в музей писателя свободныйДень рождения Валентина Распутина 15 марта 2020: вход в музей писателя свободный
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Сегодня, 15 марта 2020 года, писателя Валентину Распутину исполнилось бы 83 года. По традиции в музее писателя в Иркутске в этот день проходит день открытых дверей. Музей этот молодой – его открыли три года назад к 80-летию Валентина Григорьевича. Находится он на ул. Свердлова.

В музее можно узнать о жизни и творчестве писателя. Как отмечают сотрудники, много экспонатов им передал сын публициста. Благодаря этому иркутяне могут увидеть, в каких условиях творил наш знаменитый земляк. Там воссоздан кабинет классика. Также представлены как ранние, так и знаменитые произведения автора.

Сегодня там пройдет встреча «Живём и помним» с поэтом Владимиром Скифом.

- Владимир Петрович поделится воспоминаниями о жизни, дружбе и работе с Валентином Распутиным, - рассказали в Музее В.Г. Распутина.

Вход для всех 15 марта свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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