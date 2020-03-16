16 Март 2020 2020-03-16T08:53:22+03:00

Несовершеннолетний водитель наехал на железобетонный столб в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Накануне дорожным инспекторам из Тулуна пришлось разбираться в обстоятельствах необычной аварии. Накануне ночью подросток решил угнать у своего отца машину, чтобы прокатиться вместе с другом. Во время поездки на автомобиле "Nissan Premiera" молодой человек не справился с управлением и врезался в железобетонный столб. Оба подростка остались живы, но получили незначительные травмы.

"Сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол в отношении несовершеннолетнего водителя за езду без специальных прав», – рассказали в Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области".

Родителям малолетнего угонщика тоже не удастся уйти от ответственности. На них завели административный протокол за несоблюдение обязанностей по защите и воспитанию детей.

Полиция проводит тщательную проверку произошедшего. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU