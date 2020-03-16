2020-03-16T12:21:30+03:00
Общество

Пенсионные накопления жителя Иркутской области незаконно перевели в НПФ

Мужчина обратился за помощью в прокуратуру
Ксения АГАФОНОВА
Поделиться:
Пенсионные накопления жителя Иркутской области незаконно перевели в НПФПенсионные накопления жителя Иркутской области незаконно перевели в НПФФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Пенсионные накопления без согласия жителя Иркутской области перевели в один из НПФ. Сам он об этом узнал случайно, так как никаких заявлений об этом не писал и рассчитывал, что деньги будут копиться на его официальном счету в Пенсионном фонде. С просьбой разобраться в ситуации он обратился в прокуратуру региона.

«Договор с негосударственным пенсионным фондом он не заключал, подпись в документах выполнена иным лицом», – сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как выяснилось, 22 ноября 2018 года в Новосибирске якобы был заключен договор между жителем поселка Усть-Ордынский и НПФ. В договоре говорилось о том, что отчисления будут копиться в данной организации и их выплатят мужчине при достижении пенсионного возраста.

Поскольку сам мужчина не давал никакого согласия на этот перевод средств, он обратился в суд. В результате, договор признали недействительным, а все средства о возврате всех накоплений мужчины в пенсионный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школах Иркутской области будут проводить регулярную дезинфекцию для профилактики коронавируса
Кладоискателя из Иркутской области дважды обманули мошенники
Не стало одного из старейших преподавателей ИГУ Игоря Петрова
Пенсионные накопления жителя Иркутской области незаконно перевели в НПФ
Хотел сбежать в Самару: подростка из Железногорска-Илимского объявили в розыск
Концерт Ирины Аллегровой отменен в Иркутске из-за коронавируса
Несовершеннолетний водитель наехал на железобетонный столб в Тулуне
В причинах пожара в Усть-Уде, который унес жизни семи человек, разбираются следователи
Тестовый матч в новом ледовом дворце "Байкал" перенесли из-за коронавируса
Из-за попытки нажиться на желающих похудеть на сибирячку завели уголовное дело
Внимание, дачники и садоводы: в выпуске 17 марта ищите пакетик с семенами
Две школьницы пострадали в ДТП в Шелехове
Отстрелили почти все крыло: раненого ястреба привезли в Иркутский зоосад
После смертей на пожарах в Иркутской области идут проверки домов многодетных семей, пенсионеров и инвалидов
Причины гибели 384 краснокнижных байкальских осетров выясняют в Бурятии
На младенца в коляске упала глыба льда с крыши здания в Иркутске
Угнали 15 люксовых автомобилей на 50 миллионов рублей: одного члена банды искали 3 года
Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 14 марта нет
День рождения Валентина Распутина 15 марта 2020: вход в музей писателя свободный
Сибиряк отсудил за некачественный смартфон почти сто тысяч рублей
Библиотеку им. Валентина Распутина готовят к открытию в Усть-Уде
Штормовое предупреждение объявили в Иркутской области 15 марта