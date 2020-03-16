Пенсионные накопления жителя Иркутской области незаконно перевели в НПФ

16 Март 2020 2020-03-16T12:21:30+03:00

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Пенсионные накопления без согласия жителя Иркутской области перевели в один из НПФ. Сам он об этом узнал случайно, так как никаких заявлений об этом не писал и рассчитывал, что деньги будут копиться на его официальном счету в Пенсионном фонде. С просьбой разобраться в ситуации он обратился в прокуратуру региона.

«Договор с негосударственным пенсионным фондом он не заключал, подпись в документах выполнена иным лицом», – сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как выяснилось, 22 ноября 2018 года в Новосибирске якобы был заключен договор между жителем поселка Усть-Ордынский и НПФ. В договоре говорилось о том, что отчисления будут копиться в данной организации и их выплатят мужчине при достижении пенсионного возраста.

Поскольку сам мужчина не давал никакого согласия на этот перевод средств, он обратился в суд. В результате, договор признали недействительным, а все средства о возврате всех накоплений мужчины в пенсионный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU