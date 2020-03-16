Жительница Бурятии из ревности застрелила мужчину из его же ружья

16 Март 2020 2020-03-16T14:44:11+03:00

Он сам научил ее стрелять из этого оружия на одном из свиданий

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4 марта полицейские обнаружили во дворе одного из домов в селе Сосново-Озерское тело 46-летнего мужчины. У него было большое огнестрельное ранение в области спины. Они начали расследование и пришли к выводу, что главная подозреваемая - 58-летняя жительница Улан-Удэ, которая ранее с ним встречалась.

"При задержании в сумочке у женщины обнаружили несколько патронов для нарезного ружья, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Бурятии, - из такого же оружия и был убит мужчина".

Жительница Улан-Удэ сразу призналась в содеянном и рассказала, что застрелила своего знакомого из ревности. Она несколько лет встречалась с этим мужчиной, и на одном из свиданий он решил развлечь ее необычным способом - научил стрелять из ружья. 3 марта между ними произошла ссора - женщина приревновала своего благоверного к другой даме.

Не долго думая она поехала к нему домой, в поселок Сосново-Озерское, взяла ружье в одной из комнат, после чего стала искать мужчину. Она нашла его в зимовье в лесу - он как раз вышел на крыльцо. Ревнивица прицелилась и выстрелила ему в спину, после чего уехала обратно в Улан-Удэ. Сейчас она находится под стражей и ждет окончания расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU