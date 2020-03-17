Домашние матчи БК Иркут 17 и 18 марта отменили из-за коронавируса
17 и 18 марта баскетбольный клуб Иркут должен был провести домашние матчи с тульским Арсеналом в рамках чемпионата России по баскетболу в Суперлиге-2. Но в последний момент эти игры отменили. Информация об этом появилась в официальных аккаунтах команды в социальных сетях.
"Поздно вечером 16 марта игроки и тренеры Арсенала находились в аэропорту и ожидали вылета в Иркутск, - сообщили в пресс-службе БК Иркут. - Однако в последний момент они получили указания от правительства Тульской области, которые запрещали спортсменам покидать пределы региона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией".
В клубе уже сообщили, что все болельщики,которые приобрели билеты на матчи, смогут сдать их в кассе Дворца спорта "Труд". Напомним,16 марта Российская федерация баскетбола объявила, что игры во всех лигах будут отменены с 20 марта. Ориентировочная дата возобновления чемпионата - 10 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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