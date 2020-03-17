2020-03-17T11:47:04+03:00
Происшествия

7 братчан попали за решетку за мошенничество с материнским капиталом

Приговор озвучили в Братском городском суде 17 марта
Ксения АГАФОНОВА
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7 братчан попали за решетку за мошенничество с материнским капиталом7 братчан попали за решетку за мошенничество с материнским капиталомФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Братске вынесли приговор мужчине и шести женщинам, которые в течение трех лет совершали махинации с материнским капиталом. План мошенничества был придуман одним из осужденных. Он понимал, что сможет использовать в своих целях женщин, имеющих такие сертификаты. Схема проста: направить средства якобы на улучшение жилищных условий, приобрести новую квартиру.

«Мужчина заключил с одной из осужденных ныне женщин фиктивный договор купли-продажи квартиры, которая находилась в собственности его знакомого. Затем право собственности на данное жилье переходило от одной осужденной к другой по той же схеме, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. - Мужчина при каждой сделке выступал поверенным. Женщины предоставляли фиктивные договоры в УПФР в г. Братске, затем денежные средства перечислялись из Федерального бюджета в счет погашения займа на приобретение жилья».

С 2015 по 2018 гг. мужчина шесть раз проворачивал данную схему с шестью разными женщинами. Суд вынес приговор - 4 года лишения свободы условно для мужчины и 2 года условно для женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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