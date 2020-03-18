2020-03-18T14:45:21+03:00
Общество

Парламентарии направили запрос о мерах по предотвращению распространения в Иркутской области коронавируса

В регионе введен режим повышенной готовности
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.ФОТО: пресс-служба Заксобрания региона.
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Депутаты Заксобрания направили на имя врио губернатора Иркутской области парламентский запрос о мерах, принимаемых для борьбы с распространением в регионе коронавируса. Такое решение было принято на сессии.

Депутатов интересовало, какие конкретно действия предпринимаются по недопущению распространения инфекции, готова ли система здравоохранения Иркутской области, достаточно ли оборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты, как информируется население.

С отчетом на сессии также выступила и.о. министра здравоохранения области Наталия Ледяева. Она сообщила, что в регионе рекомендовано запретить массовые мероприятия с участием более 100 человек. Сегодня подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нет. Всего с 1 февраля под наблюдением находилось 1056 человек, по состоянию на 16 марта наблюдается 216 человек. Обследование на эту инфекцию прошли более полутора тысяч человек.

Также все, кто приехал из стран, где были зарегистрированы случаи заражения, должны самоизолироваться на 14 дней. Организована дистанционная выдача больничных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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