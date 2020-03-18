2020-03-18T14:52:21+03:00
Общество

Минспорт Иркутской области рекомендует отменить все массовые спортивные мероприятия из-за коронавируса

Спортсменам советуют не выезжать на соревнования в другие регионы
Ксения АГАФОНОВА
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Минспорт Иркутской области рекомендует отменить все массовые спортивные мероприятия из-за коронавирусаМинспорт Иркутской области рекомендует отменить все массовые спортивные мероприятия из-за коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Министерство спорта Иркутской области порекомендовало отменить все физкультурные и спортивные мероприятия в регионе. Это связано с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

«На совещании с директорами учреждений мы рассказали о необходимости принятия мер по предупреждению распространения коронавируса, - отметил министр спорта Иркутской области Илья Резник. – Советуем спортсменам не выезжать на соревнования в другие регионы.

Добавим, что пока ежедневные тренировки атлетов не отменяются. Но меры по профилактике распространения инфекции проводятся во всех учреждениях. В ближайшее время будет введено ограничение свободного посещения областных организаций, связанных со спортом.

Напомним, что ранее в Иркутске перенесли чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 среди мужских команд группы А, а также международный фестиваль танцевального спорта «Байкал-данс». Кроме того, отменен Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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