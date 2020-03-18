Власти: Вертолеты не обрабатывают Иркутск с воздуха от коронавируса
Вертолеты обрабатывают Иркутск с воздуха. Такой фейк прошелся по социальным сетям города. Кому понадобилось распространение столь странной информации, непонятно. Но опровергать ее пришлось властям региона.
"В настоящий момент никакой необходимости в дезинфекции населенных пунктов нет, - объяснила и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области, - В регионе отсутствуют случаи заражения коронавирусом. Людям наоборот необходимо, как можно чаще проветривать помещения, побольше бывать на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет. "
Подчеркивается, что странную новость об обработке городских улиц с вертолетов запустили одновременно в нескольких городах страны.
Валентина Вобликова также отметила, что при возникновении каких-либо вопросов по профилактике заболевания, необходимо пользоваться только проверенной и достоверной информацией. Напомним, в регионе работают телефоны сразу нескольких горячих линий.
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Горячая линия министерства здравоохранения Иркутской области 8(3952) 280-326
телефон МЧС 8(3952) 399-999.
С 18 марта служба потребительского рынка и лицензирования региона открыла горячую линию по ситуации на продовольственном рынке Приангарья. Ежедневно с 08.00 до 22.00 специалисты службы по телефону 8950-072-30-50 принимают звонки по вопросам отсутствия продуктов питания в магазинах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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