18 Март 2020 2020-03-18T19:32:34+03:00

Власти: Вертолеты не обрабатывают Иркутск с воздуха от коронавируса.

Фейковая информация о дезинфекции Иркутска от коронавируса прошла по соцсетям

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Вертолеты обрабатывают Иркутск с воздуха. Такой фейк прошелся по социальным сетям города. Кому понадобилось распространение столь странной информации, непонятно. Но опровергать ее пришлось властям региона.

"В настоящий момент никакой необходимости в дезинфекции населенных пунктов нет, - объяснила и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области, - В регионе отсутствуют случаи заражения коронавирусом. Людям наоборот необходимо, как можно чаще проветривать помещения, побольше бывать на свежем воздухе, вести здоровый образ жизни, укреплять иммунитет. "

Подчеркивается, что странную новость об обработке городских улиц с вертолетов запустили одновременно в нескольких городах страны.

Валентина Вобликова также отметила, что при возникновении каких-либо вопросов по профилактике заболевания, необходимо пользоваться только проверенной и достоверной информацией. Напомним, в регионе работают телефоны сразу нескольких горячих линий.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

Горячая линия министерства здравоохранения Иркутской области 8(3952) 280-326

телефон МЧС 8(3952) 399-999.

С 18 марта служба потребительского рынка и лицензирования региона открыла горячую линию по ситуации на продовольственном рынке Приангарья. Ежедневно с 08.00 до 22.00 специалисты службы по телефону 8950-072-30-50 принимают звонки по вопросам отсутствия продуктов питания в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU