Купить медицинские маски не получилось: интернет-мошенники обманули иркутянку

19 Март 2020 2020-03-19T07:28:01+03:00

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Наживаются на страхе коронавируса. Мошенники начали предлагать в Интернете медицинские маски. На одном из популярных сайтов объявлений жительница Иркутска нашла сообщение о продаже медицинских масок.

«41-летняя женщина связалась с автором объявления и перевела ему 5000 рублей в качестве предоплаты», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Сразу после этого номер телефона «собеседника стал недоступен».

А покупательница пошла в полицию. Сотрудники МВД выяснили, что телефон «продавца» зарегистрирован в Санк-Петербурге. Сейчас по факту мошенничества проводится проверка.

«Каждое четвертое сообщение о дистанционном мошенничестве, поступающее в дежурные части в нашем регионе, связано с покупкой и продажей товаров в сети Интернет», - отмечают в ведомстве. – «Будьте бдительны при заключении сделок «он-лайн».

Полицейские просят не сообщать никому данные со своих банковских карт, не сообщать никому коды для входа в «онлайн-кабинет» банка. Чтобы вам перевели деньги при продаже чего-то через мобильные устройства, покупателю нужно знать только номер вашей карты или номер телефона, с котором она связана.

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ИСТОЧНИК KP.RU