Поводов скупать гречку нет: ситуация на продовольственном рынке Иркутской области стабильная
Ситуация на продовольственном рынке Иркутской области остается стабильной - товаров во всех магазинах более чем достаточно. Цены находятся на прежнем уровне, случаев резкого увеличения стоимости продуктов и других товаров нет.
"С 18 марта в Иркутской области действует специальная горячая линия, куда каждый может позвонить и сообщить о нарушениях на продовольственном рынке, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. - Туда позвонили 10 человек, в каждом из случаев уже разобрались".
Также специалисты управления федеральной антимонопольной службы регулярно проверяют сети магазинов и аптек, которые необоснованно завышают цены. Ситуация с обеспечением населения товарами первой необходимости в условиях сложной ситуации с коронавирусной инфекцией находится на контроле Президента и Правительства России. Минпромторг создал оперативный штаб по контролю за ситуацией на рынках всех регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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