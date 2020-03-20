20 Март 2020 2020-03-20T12:25:37+03:00

С 20 марта в аэропорту Иркутска проверяют на коронавирус пассажиров, прибывающих из Москвы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Если раньше в аэропорту Иркутска тщательно осматривали пассажиров рейсов, прибывающих из Китая и Южной Кореи, то вскоре география расширилась и потребовались дополнительные меры по дезинфекции. Сейчас проверяют и рейсы из российских городов.

«Состояние прибывающих из-за границы пассажиров контролируют специалисты Роспотребнадзора», - сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутска. - «Наряду с ними с сегодняшнего дня, сотрудники здравпункта аэропорта осматривают пассажиров рейсов, прибывающих из Москвы. Осмотр проводят на борту самолёта, проверяют температуру людей с помощью тепловизоров. Если у кого-то будет высокая температура, салон самолета и зал прилёта обработают дезинфицирующими средствами».

Весь персонал, контактирующий с пассажирами, работает только в защитных масках, которые меняются каждые три часа. Сотрудники также регулярно обрабатывают руки антисептиками. Каждый день проветриваются автобусы, доставляющие пассажиров к самолетам и в терминал. Обрабатываются не только салоны транспорта, но и помещения аэропорта: проводится влажная уборка пола, мебели и техники дезинфицирующими средствами. В МСЧ аэропорта врачи и медсестры исключительно в масках.

Сегодня из международного аэропорта еще можно улететь в Бангкок и Таиланд. Самолеты из Вьетнама вывозят российских туристов в Иркутск.

ИСТОЧНИК KP.RU