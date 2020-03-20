2020-03-20T12:56:56+03:00
Общество

Общественный транспорт обрабатывают в Иркутске для профилактики коронавируса

Также с рейсов начали снимать кондукторов и водителей с признаками ОРВИ
Анна ПОПОВА
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Общественный транспорт обрабатывают в Иркутске для профилактики коронавирусаОбщественный транспорт обрабатывают в Иркутске для профилактики коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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В нашем городе продолжается борьба с возможным распространением коронавируса. Теперь по Иркутску начали массово обрабатывать общественный транспорт. Автобусы, троллейбусы и трамваи опрыскивают изнутри дезинфицирующими растворами перед выходом в рейсы. Ежедневно такую обработку проходит более 1200 единиц техники.

"В список мероприятий по дезинфекции входит влажная уборка, а также очистка стен, сидений и поручней хлорсодержащим раствором, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска".

Но и это еще не все. На всех муниципальных транспортных предприятиях начали внимательно следить за здоровьем водителей и кондукторов. Перед началом рабочего дня их начали проверять на наличие признаков ОРВИ. При любом подозрении на простуду их будут снимать с рейсов. Аналогичные меры предлагают принять и частным перевозчикам. В ближайшие выходные специалисты из комитета городского обустройства проведут рейды по коммерческим автобусам, чтобы проверить, соблюдаются ли там требования по дезинфекции транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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