Массовые мероприятия, на которые могут прийти более 50 человек, запретили в Бурятии из-за коронавируса
В правительстве Бурятии 23 марта прошло заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. И, хоть случаев заражения этой инфекцией в регионе еще нет, профилактические меры все равно вводят. Чтобы обезопасить жителей республики, с этого дня проведение всех мероприятий, на которые могут прийти более 50 человек, запрещено. Закрываются кружки, секции и досуговые центры. Школьникам разрешили не посещать учебные заведения.
"Работодателям посоветовали перевести всех сотрудников на удаленную работу и отменить все семинары и совещания, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. - Также им следует выявлять всех, кто вернулся на свою должность после отпуска за границей, и отправить их на самоизоляцию".
Полицейским поручили следить за всеми, кто приезжает из-за границы и проверять, соблюдают ли они режим самоизоляции. А медики теперь смогут выписывать рецепты хроническим больным дистанционно, чтобы они не выходили лишний раз из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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