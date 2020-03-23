23 Март 2020 2020-03-23T13:46:50+03:00

Массовые мероприятия, на которые могут прийти более 50 человек, запретили в Бурятии из-за коронавируса Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В правительстве Бурятии 23 марта прошло заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. И, хоть случаев заражения этой инфекцией в регионе еще нет, профилактические меры все равно вводят. Чтобы обезопасить жителей республики, с этого дня проведение всех мероприятий, на которые могут прийти более 50 человек, запрещено. Закрываются кружки, секции и досуговые центры. Школьникам разрешили не посещать учебные заведения.

"Работодателям посоветовали перевести всех сотрудников на удаленную работу и отменить все семинары и совещания, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. - Также им следует выявлять всех, кто вернулся на свою должность после отпуска за границей, и отправить их на самоизоляцию".

Полицейским поручили следить за всеми, кто приезжает из-за границы и проверять, соблюдают ли они режим самоизоляции. А медики теперь смогут выписывать рецепты хроническим больным дистанционно, чтобы они не выходили лишний раз из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU