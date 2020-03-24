Малому бизнесу Иркутской области хотят дать льготы на оплату услуг ЖКХ
В период угрозы распространения коронавируса в Иркутской области, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил ввести меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Дело в том, что у предпринимателей серьезно упала выручка, а клиенты перестают ходить по магазинам. Особенно это ударяет по представителям ресторанного и гостиничного бизнеса, а также продовольственным магазинам.
"Наша главная задача - сохранить сегмент малого и среднего бизнеса, ведь именно там трудится значительная часть населения Иркутской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона".
В частности в правительстве предлагают дать предпринимателям льготы на оплату услуг ЖКХ. Также они призвали арендодателей снизить ставки по аренде или, если возможно, полностью заморозить ежемесячную стоимость таких платежей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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