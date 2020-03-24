2020-03-24T13:11:55+03:00
Общество

Малому бизнесу Иркутской области хотят дать льготы на оплату услуг ЖКХ

Этим они хотят поддержать предпринимателей в период угрозы распространения коронавируса
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Малому бизнесу Иркутской области хотят дать льготы на оплату услуг ЖКХМалому бизнесу Иркутской области хотят дать льготы на оплату услуг ЖКХФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В период угрозы распространения коронавируса в Иркутской области, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил ввести меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Дело в том, что у предпринимателей серьезно упала выручка, а клиенты перестают ходить по магазинам. Особенно это ударяет по представителям ресторанного и гостиничного бизнеса, а также продовольственным магазинам.

"Наша главная задача - сохранить сегмент малого и среднего бизнеса, ведь именно там трудится значительная часть населения Иркутской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона".

В частности в правительстве предлагают дать предпринимателям льготы на оплату услуг ЖКХ. Также они призвали арендодателей снизить ставки по аренде или, если возможно, полностью заморозить ежемесячную стоимость таких платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попова: в аэропортах температуру измеряют всем, но незаметно
Спустя 8 дней в домах Тайшетского района возобновили электроснабжение
Девятибалльные пробки парализовали движение в центре Иркутска
Из-за снегопада водителям в Иркутске пришлось самим толкать свои автомобили
Выдачу наличных в Иркутске ограничат для банкоматов, где можно и вносить, и снимать деньги
Сообщение о росте цен на сахар на рынке "Сатурн" Ангарске опровергли
Мошенники похитили почти 150 тысяч со счетов жителей Усолья-Сибирского
Представлен первый проект по современной застройки подтопленного Тулуна
Малому бизнесу Иркутской области хотят дать льготы на оплату услуг ЖКХ
«Киномакс» в Иркутске временно закрывается 25 марта
Полиция Иркутска опровергла фейк о кражах под видом дезинфекции
МЧС: усиление ветра ожидается 25 марта на севере Иркутской области
Все рейсы из Москвы в Иркутск проверяют на коронавирус в защитных костюмах
Проезд для большегрузов по трассе Р-258 «Байкал» закрыт из-за снегопада
За миллионную взятку арестован руководитель транспортной компании в Иркутской области
В школах Иркутска с 1 по 12 апреля вводят дистанционные технологии
Проезд по улице Нижняя Набережная в Иркутске ограничат 25 марта
Житель Бурятии, не плативший алименты, проведет 14 месяцев в тюрьме
Долг лесхоза в Иркутской области достиг полумиллиарда рублей
Полиция Иркутска опровергла: грабители не ходят по городу в костюмах химзащиты
Жительница Чунского района из мести подожгла дом, погибли два человека
Автобус задымился на остановке в Иркутске
В Иркутске около 7 тысяч человек больны ОРВИ и гриппом
Росгвардейцы вернули домой потерявшуюся пенсионерку в Улан-Удэ
Мошенники оформили на ангарчанку кредит в 350 тысяч рублей
На "Горячую линию" по коронавирусу позвонили 5, 3 тысячи иркутян
Виктория Дворниченко: Постоянная смена начальников - это большая трагедия
Люксовый внедорожник конфисковали у иркутянки, не вернувшей кредит