25 Март 2020 2020-03-25T07:57:40+03:00

В Слюдянке полиция задержала угонщика до того, как хозяин обнаружил пропажу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В ночь на 25 марта сотрудники ГИБДД задержали угонщика «Жигулей» в Байкальске. Попался он при обычной проверке на дорогах, когда, по понятным причинам, не остановился по требованию сотрудников. Нарушителя догнали. А владелец автомобиля и не знал о том, что его обокрали.

«Около 3 часов ночи инспекторы ДПС на контрольном посту "Рубеж" подали водителю "шестёрки", двигавшемуся со стороны Улан-Удэ сигнал об остановке», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – «Однако мужчина проигнорировал полицейских, и ускорившись, продолжил ехать в сторону Иркутска».

После недолгого преследования, инспекторы догнали правонарушителя. Оказалось, что за рулем находился 21-летний иркутянин, угнавший автомобиль в Байкальске. Молодой человек уже был судим, и не единожды. Он тринадцать раз обвинялся в краже и угонах. А из колонии вышел всего месяц назад.

Угонщик признал свою вину и заявил, что украл машину для того, чтобы добраться домой в Иркутск. Теперь ему придется ответить за угон чужого автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU