25 Март 2020 2020-03-25T10:42:19+03:00

МЧС: закрыты 13 нелегальных выездов на лед в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Высокие температуры привели к тому, что на водных объектах Иркутской области началось таяние, поэтому сейчас высок риск провала людей и транспорта по лед. Целью новой акции является контроль за пешеходами и автомобилистами, которые выходят на лед в неположенных местах. Более полутора тысячи человек задействованы в акции: полиция, спасатели, транспортная прокуратура.

«За два дня акции мы обследовали 119 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед, провели более 1 тысячи профилактических бесед», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – «В ходе рейдов перекрыто 13 несанкционированных съездов».

В потенциально опасных местах установили более 70 запрещающих знаков. Также сейчас выставлены мобильные спасательные посты там, где высок риск происшествий: в районе Теплых озер и на набережной в Иркутске, на берегу Иркута в поселке имени Горького.

Инспекторы контролируют места массового выхода людей на лед в Смоленщине, Максимовщине, Грановщине и Тихом плесе.

ИСТОЧНИК KP.RU