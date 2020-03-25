2020-03-25T10:42:19+03:00
Общество

МЧС: закрыты 13 нелегальных выездов на лед в Иркутской области

Благодаря МЧС стартовала масштабная акция «Безопасный лед»
Ксения АГАФОНОВА
Поделиться:
МЧС: закрыты 13 нелегальных выездов на лед в Иркутской области.МЧС: закрыты 13 нелегальных выездов на лед в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Высокие температуры привели к тому, что на водных объектах Иркутской области началось таяние, поэтому сейчас высок риск провала людей и транспорта по лед. Целью новой акции является контроль за пешеходами и автомобилистами, которые выходят на лед в неположенных местах. Более полутора тысячи человек задействованы в акции: полиция, спасатели, транспортная прокуратура.

«За два дня акции мы обследовали 119 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед, провели более 1 тысячи профилактических бесед», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – «В ходе рейдов перекрыто 13 несанкционированных съездов».

В потенциально опасных местах установили более 70 запрещающих знаков. Также сейчас выставлены мобильные спасательные посты там, где высок риск происшествий: в районе Теплых озер и на набережной в Иркутске, на берегу Иркута в поселке имени Горького.

Инспекторы контролируют места массового выхода людей на лед в Смоленщине, Максимовщине, Грановщине и Тихом плесе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция задержала подозреваемого, пытавшегося ограбить комиссионный магазин в Иркутске
По инициативе ТПП Восточной Сибири создана постоянная рабочая группа для разработки мер поддержки бизнеса
В 40 домах и детском саду ограничили теплоснабжение в Иркутске
МЧС: закрыты 13 нелегальных выездов на лед в Иркутской области
МТС позволит принимать звонки в блокировке
Четыре детских сада закрыли на карантин в селах под Иркутском
В Култуке на день 25 марта ограничили движение автомобилей
В Слюдянке полиция задержала угонщика до того, как хозяин обнаружил пропажу
Медицинские маски во время коронавируса: в Иркутской области создают стратегический запас
В Иркутской области на самоизоляции находится около трех тысяч человек
Алексей Соболь: предложения ТПП Восточной Сибири по помощи бизнесу поддержаны органами власти
Больного туберкулезом госпитализировали в Иркутске
Молоковоз и Toyota Land Cruiser 200 столкнулись на трассе в Иркутской области
Концерт Филиппа Киркорова в Иркутске перенесли из-за коронавируса
Миллион масок и миллион респираторов привезут в Иркутскую область
В Иркутской области начали подготовку к борьбе с лесными пожарами
Попова: в аэропортах температуру измеряют всем, но незаметно
Спустя 8 дней в домах Тайшетского района возобновили электроснабжение
Девятибалльные пробки парализовали движение в центре Иркутска
Из-за снегопада водителям в Иркутске пришлось самим толкать свои автомобили
Выдачу наличных в Иркутске ограничат для части банкоматов
Сообщение о росте цен на сахар на рынке "Сатурн" Ангарске опровергли
Мошенники похитили почти 150 тысяч со счетов жителей Усолья-Сибирского
Представлен первый проект по современной застройки подтопленного Тулуна