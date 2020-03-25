МЧС: закрыты 13 нелегальных выездов на лед в Иркутской области
Высокие температуры привели к тому, что на водных объектах Иркутской области началось таяние, поэтому сейчас высок риск провала людей и транспорта по лед. Целью новой акции является контроль за пешеходами и автомобилистами, которые выходят на лед в неположенных местах. Более полутора тысячи человек задействованы в акции: полиция, спасатели, транспортная прокуратура.
«За два дня акции мы обследовали 119 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед, провели более 1 тысячи профилактических бесед», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – «В ходе рейдов перекрыто 13 несанкционированных съездов».
В потенциально опасных местах установили более 70 запрещающих знаков. Также сейчас выставлены мобильные спасательные посты там, где высок риск происшествий: в районе Теплых озер и на набережной в Иркутске, на берегу Иркута в поселке имени Горького.
Инспекторы контролируют места массового выхода людей на лед в Смоленщине, Максимовщине, Грановщине и Тихом плесе.
ИСТОЧНИК KP.RU