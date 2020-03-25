Жителя Бурятии, находящегося в Южной Кореи, обязали выплатить алименты

25 Март 2020 2020-03-25T12:13:19+03:00

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В Бурятии судебные приставы Селенгинского района взыскали 194 тысячи рублей со злостного неплательщика алиментов, который зарабатывал деньги в Южной Кореи.

«Должник не платил алименты с июня прошлого года», – сообщили в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия. – «Это привело к образованию задолженности перед несовершеннолетним сыном, проживающим с мамой в Москве».

Приставы выяснили, что должник не проживает по адресу регистрации. Поэтому мужчине запретили выезд из страны. Однако он уже находился на заработках в Южной Корее. О том, что у него существует огромная задолженность и ограничение на выезд из России, житель Бурятии узнал от родственников.

После этого мужчина вышел на связь с судебными приставами и в кратчайшие сроки перевел необходимую сумму на счет Селенгинского районного отдела. 194 тысяч рублей тут же были направлены на банковский счет матери. Женщина поблагодарила сотрудников и сообщила, что деньги пойдут на поступление сына в вуз.

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ИСТОЧНИК KP.RU