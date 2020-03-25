2020-03-25T14:15:11+03:00
Общество

Покупатели в супермаркетах Иркутска будут соблюдать дистанцию

Для этого возле касс сделали специальную разметку
Аюна СТЕПАНОВА
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Покупатели в супермаркетах Иркутска будут соблюдать дистанцию.Покупатели в супермаркетах Иркутска будут соблюдать дистанцию.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В социальных сетях обсуждают появление желтых полосок в магазинах для дистанции горожан. Корреспондент «Комсомольской правды» решил узнать, как на самом деле обстоят дела, и отправился в ближайшую торговую точку.

Разметки желтого цвета на полу возле касс находятся на расстоянии около метра друг от друга. Такая мера предпринята для предотвращения заражения коронавирусом. Но, несмотря на яркие полосы, не все покупатели сегодня стояли в очереди, соблюдая дистанцию. Горожане беззаботно совершали покупки, приближаясь друг к другу ближе, чем разрешает разметка.

Тем временем интернет-пользователи на этот счет начали оживленную дискуссию в соцсети. Кто-то вздохнул с облегчением, добавляя, что в стране не хватает чувства такта и понимания личного пространства, ведь «все всем чуть ли не в затылок дышат в очереди».

Помимо этого Управление Роспотребнадзора по Иркутской области рекомендует проводить целый ряд мер для предупреждения опасного вируса в точках торговли. Во-первых, на стендах рекомендуется разместить информацию об усилении дезинфекционного режима. Во-вторых, каждые 2-3 часа рабочие должны соблюдать режимы дезинфекции.

- Они включают проветривание, обеззараживание воздуха в помещениях с помощью оборудования, влажную уборку. Нужно дезинфицировать дверные ручки, поручни и всю используемую кассирами мебель, тележки, пол в торговом зале, раковины для мытья рук посетителей, витрины самообслуживания, туалеты для посетителей, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Персонал должен использовать одноразовые перчатки и маски, обрабатывать руки антибактериальными средствами, применять одноразовую посуду, применять бактерицидные лампы. Кроме того ведомство просит продавать товары в упакованном виде.

В супермаркетах нарисовали разделительные полосы. Фото: Аюна СТЕПАНОВА.

В супермаркетах нарисовали разделительные полосы. Фото: Аюна СТЕПАНОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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