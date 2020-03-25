2020-03-25T14:57:43+03:00
Здоровье

"Не ведите себя опасно": в России появились 30-летние больные коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал изолировать людей в возрасте
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"Не ведите себя опасно": в России появились 30-летние больные коронавирусом."Не ведите себя опасно": в России появились 30-летние больные коронавирусом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Почему коронавирус опаснее гриппа? Потому что это новый вирус и к нему нет специфического иммунитета. А также нет лекарств, способных с ним справиться и нет вакцины, которая может предупредить болезнь. Человечество столкнулось с глобальной опасностью, цитирует сайт kp. ru слова министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он выступил в программе «Право на справедливость» на Первом канале.

"Хватит ли нам больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), врачей, лекарств? Готовы ли мы к любому развитию событий, связанных с распространением коронавируса в России? - этот вопрос первым задали министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в программе «Право на справедливость», которая вышла в эфир на 1-м канале в ночь на вторник, 25 марта по Москве".

Министр сообщил, что страна готова к беспрецедентной ситуации. Мест в больницах хватит. Оборудования сегодня тоже достаточно. И докупается еще, чтобы иметь резерв. Сейчас у нас в стране 47 тысяч аппаратов ИВЛ. И на этот момент самое главное - разрыв цепочек вируса между людьми и строгий карантин.

Министр попросил россиян пореже бывать в людных местах и "не вести себя опасно". Увы, этого совета придерживаются не все. Как в разгар болезни туристы ехали в страны, где уже был очаг заражения, так и сейчас не изолируют пожилых людей, Между тем, сейчас много больных и в возрасте 30-40 лет, причем с тяжелым течением болезни, с пневмонией.

Медики предостерегают от алкоголя и курения - последствия могут быть печальными.

- Алкоголь сейчас очень опасен, - подчеркивает Мурашко. - Люди, которые пытаются лечиться спиртным, однозначно будут иметь более тяжелые последствия. И курильщики, у которых развиваются хронические заболевания легких, тоже перенесут болезнь более тяжело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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