Список лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями появится в Иркутской области

26 Март 2020 2020-03-26T04:30:09+03:00

В случае необходимости пенсионерам с хроническими заболеваниями будут приносить продукты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории региона и снизить риски заболеть среди пожилого населения в Иркутской области формируют «реестр лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями».

«Таким пациентам волонтеры будут доставлять необходимые лекарства на дом — без посещения поликлиник для выписки рецептов», - сообщили пресс-служба Правительства Иркутской области министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева. – «При угрозе возникновения случаев заражения в группе риска находятся люди пожилого возраста. Наша задача - сделать все, чтобы они оставались в режиме самоизоляции».

Если на территории региона появятся случаи заражения коронавирусом, напомним, что на данный момент их – нет, то таким пенсионерам на дом будут приносить не только лекарства, но и продукты, средства защиты.

Всем необходимым обеспечат и 15 126 сибиряков, которые находятся в стационарных учреждениях социальной защиты и под наблюдением на дому, из них жителей региона страе 60-ти – 13 286.

Также пожилые люди не могут поехать сейчас в санаторно-курортные учреждения. Как отмечают региональные власти, путевки приостановили до мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU