2020-03-26T05:54:51+03:00
Спорт

Умер экс-хоккеист иркутской «Сибсканы» Иван Угрюмов

Иван Угрюмов играл за «Сибскану» с 1995 по 1997 год
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Умер экс-хоккеист иркутской «Сибсканы» Иван Угрюмов. Фото: Официальный сайт "Байкал-Энергии"Умер экс-хоккеист иркутской «Сибсканы» Иван Угрюмов. Фото: Официальный сайт "Байкал-Энергии"
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В Омске, 24 марта скоропостижно скончался экс-полузащитник иркутской «Сибсканы» Иван Угрюмов. Хоккеисту было 52 года. Иркутские болельщики со стажем помнят, что Иван Угрюмов играл за «Сибскану» с 1995 по 1997 год. В составе бело-зеленых Иван провел 43 матча, в которых забил 18 мячей.

- Иван был мобильным и напористым игроком, - рассказывают в пресс-службе «Байкал-Энергии». – Он отличался высокими скоростными качествами, хорошо владел дриблингом и обводкой. Кроме этого, Иван являлся мастером спорта по хоккею с мячом и мастер спорта международного класса по ринкболу.

Всего, в чемпионатах страны Иван Угрюмов провел 324 матча, забил 187 мячей; в Кубке страны - 48 матчей и 25 мячей. Помимо «Сибсканы» Иван играл за «Юность» из Омска, СКА-Свердловск из Екатеринбурга, «Уралхиммаш» (Свердловск), сыктывкарский «Строитель», кемеровский «Кузбасс», казанскую «Ракету» и «Металлург» из Нижнего Тагила.

"Комсомольская правда" в Иркутске выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Угрюмова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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