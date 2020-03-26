Липовое агентство недвижимости появилось в Ангарске
Накануне в полицию обратилась с заявлением жительница Ангарска. Она рассказала, что при покупке квартиры ее обмануло одно из местных агентств недвижимости.
«Для совершения сделки женщина отдала директору агентства 1,8 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – «Но после оформления необходимых документов деньги продавцу квартиры переданы не были».
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Аферисткой оказалась 37-летняя директор компании. Полицейские провели обыски в ее доме, квартирах родственников и офисе агентства недвижимости, а также изъяли всю документацию.
Выяснилось, что от рук мошенников пострадали еще 16 жителей Ангарска, которые обратились в полицию с подобными заявлениями. Сейчас следователи проверяют связаны ли эти преступления. Все, кого также обманули в ангарском агентстве недвижимости, могут обратиться в полицию или сообщить об афере по телефону.
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ИСТОЧНИК KP.RU