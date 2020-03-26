2020-03-26T07:23:30+03:00
Происшествия

Липовое агентство недвижимости появилось в Ангарске

От рук мошенников пострадало минимум 17 жителей города
Ксения АГАФОНОВА
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Липовое агентство недвижимости появилось в Ангарске.Липовое агентство недвижимости появилось в Ангарске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне в полицию обратилась с заявлением жительница Ангарска. Она рассказала, что при покупке квартиры ее обмануло одно из местных агентств недвижимости.

«Для совершения сделки женщина отдала директору агентства 1,8 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – «Но после оформления необходимых документов деньги продавцу квартиры переданы не были».

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Аферисткой оказалась 37-летняя директор компании. Полицейские провели обыски в ее доме, квартирах родственников и офисе агентства недвижимости, а также изъяли всю документацию.

Выяснилось, что от рук мошенников пострадали еще 16 жителей Ангарска, которые обратились в полицию с подобными заявлениями. Сейчас следователи проверяют связаны ли эти преступления. Все, кого также обманули в ангарском агентстве недвижимости, могут обратиться в полицию или сообщить об афере по телефону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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