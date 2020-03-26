2020-03-26T08:41:02+03:00
Общество

Автомобилист из Бурятии оплатил 16 штрафов только после ареста машины

Мужчина полтора года скрывался от полиции и задолжал около 30 тысяч рублей
Ксения АГАФОНОВА
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Автомобилист из Бурятии оплатил 16 штрафов только после ареста машины.Автомобилист из Бурятии оплатил 16 штрафов только после ареста машины.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Улан-Удэ мужчина выплатил почти 30 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Оплатить 16 штрафов он решил только после того, как судебные приставы арестовали его машину.

"Как стало известно, 34-летний автомобилист за полтора года накопил 16 штрафов, но рассчитываться с ними не торопился", – сообщили в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия. – Из-за этого мужчина оказался в "черном списке", куда попадают должники, имеющие десятки штрафов ГИБДД и задолженность свыше 10 тысяч рублей".

Но оставаться безнаказанным ему долго не пришлось. На одной из улиц города мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Они выяснили, что водитель полтора года не оплачивал многочисленные штрафы. Сумма долга достигла отметки в 12 тысяч рублей.

Автомобилист не раз превышал скорость, проезжал на "красный", не пропускал пешеходов и не пристегивался во время движения. В результате судебные приставы наложили арест на его автомобиль Lada Granta. В этот же день мужчина перевел полную сумму, а также заплатил 16 тысяч рублей за несвоевременное погашение долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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